Gabriel Veron tem lesão diagnosticada e Felipe Melo faz trabalho com bola no Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (28), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o decisivo duelo diante do América-MG, na próxima quarta-feira (30), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2020.

A grande notícia do dia não é nada boa para o torcedor palmeirense. Gabriel Veron, que saiu de campo chorando neste último domingo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, teve constatada uma lesão muscular no posterior da coxa direita e já iniciou o tratamento. Como de praxe, o Verdão não divulga o prazo de retorno, porém o camisa 27 deve perder pelo menos o duelo diante do América-MG.

Apesar da lesão de Veron, Abel Ferreira ganhou os reforços de Rony e Mayke. Poupados da partida de ontem (27), a dupla treinou sem restrições, juntamente com os outros reservas, e deve voltar a ser relacionada para o decisivo duelo frente ao Coelho. Emerson Santos, Marcos Rocha, Raphael Veiga e Willian, que entraram no decorrer do confronto diante do Red Bull Bragantino, participaram da atividade com o restante do elenco.

Outra surpresa, Felipe Melo apareceu no campo dois da Academia e já iniciou a sua transição física para tentar voltar ao Palmeiras ainda nesta temporada. O camisa 30 fez trabalhos com bola e deu alguns trotes para fortalecer o tornozelo esquerdo, recém-operado.

O meia Zé Rafael, também poupado da última rodada do Brasileirão, seguiu fortalecendo a parte física na parte interna do CT e segue como dúvida para o jogo deste meio de semana.

O elenco palmeirense fecha a preparação para a semi da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), a partir das 16h (horário de Brasília), na Academia de Futebol e já viaja para Belo Horizonte na sequência.