Gabriela Prioli é criticada após ironizar ausência na lista de detratores de Bolsonaro · .

Gabriela Prioli foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (2) após ironizar a sua ausência na lista de detratores de Jair Bolsonaro. A comentarista da CNN Brasil recebeu críticas por tratar do assunto com deboche, além de ser mencionada como alguém sem importância para o governo.

A confusão começou depois que a mestre em direito penal gravou Stories falando sobre não ser mencionada nos relatórios produzidos pelo governo do atual presidente a respeito de jornalistas e “outros formadores de opinião”.

Num desses documentos, 81 jornalistas e influenciadores são separados entre “detratores”, “neutros” e “favoráveis”. O levantamento foi feito por uma empresa contratada pelo Palácio do Planalto com dinheiro público.

“Estou aqui indignada que não estou na lista dos detratores. Se bem que depois eu fiquei pensando que todas as chamadas daqui em diante tem que me chamar de loira misteriosa porque eu sou um enigma, ninguém consegue me decifrar”, disse Prioli.

Ela também disse que é jogada “de lá para cá” –da esquerda para a direita– sem ter um “lugar para chamar de seu”.

Assista abaixo:

Os internautas não gostaram do posicionamento de Gabriela e a detonaram nas redes sociais. Confira a repercussão:

Nunca mais tinha visto algo da tal Gabriela Prioli, aquela que levava surra de argumentos do Caio na CNN. Mas vi seu nome nos trending topics e fui ver o que era. Ela está de mimimi pois não foi incluída na lista dos "detratores". A vaidade é o pecado preferido do Diabo…

