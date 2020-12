Gal Gadot depõe contra diretor da Warner acusado de abuso em Liga da Justiça · .

Intérprete da super-heroína Mulher-Maravilha no cinema, Gal Gadot prestou depoimento contra o cineasta Joss Whedon, que dirigiu o filme Liga da Justiça (2017). A atriz ajudou a Warner Bros. a investigar as acusações de abuso contra o executivo.

Em entrevisa à revista norte-americana Variety, Gal revelou que participou das investigações e afirmou que, em seu depoimento, endossou as acusações feitas por Ray Fisher, intérprete de Ciborgue no filme da DC. “Eu sei que eles fizeram uma investigação minuciosa, mesmo pelo pouco tempo que passei com eles”, afirmou a artista.

Joss Whedon foi contratado pela Warner para substituir o diretor Zack Snyder, que se afastou do live-action (com atores reais) de Liga da Justiça após a morte da filha. O substituto deveria finalizar as filmagens, mas o ator Ray Fisher classificou a postura do cineasta como “nojenta, abusiva, amadora e completamente inaceitável”.

Em nota, a Warner declarou em 11 de dezembro que finalizou a investigação contra o executivo, mas não explicitou quais atitudes foram tomadas exatamente. “A investigação sobre Liga da Justiça foi concluída e ações foram tomadas”, dizia o comunicado.

Questionada, Gal Gadot admitiu que não entendeu a nota. “Também não sei o que isso significa. Fico curiosa para saber qual será o resultado disso”, afirmou a atriz. De qualquer forma, se sabe que Snyder foi recontratado pela Warner para retomar a finalização do filme sobre os heróis.

Em uma outra entrevista, ao jornal Los Angeles Times, Gal também havia reclamado de trabalhar com Whedon. “Eu não estive no set com eles quando filmaram com o Joss Whedon, eu tive a minha própria experiência com ele, que não foi a melhor possível, mas resolvi assim que aconteceu. Levei para os nossos superiores e eles resolveram. Mas fiquei feliz que o Ray tenha contado tudo e dito a verdade dele”, defendeu a intérprete da Mulher-Maravilha.

O filme Liga da Justiça virou uma série de quatro episódios que será lançada em 2021.