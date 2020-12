Galhardo desabafa após ‘enterrar a zica’ com gol e homenageia presidente do Inter em fim de mandato

Após dez partidas, Thiago Galhardo finalmente quebrou o jejum que durava 54 dias sem fazer gols. O atacante do Internacional balançou as redes do Bahia na vitória por 2 a 1 na Fonte Nova, neste domingo.

Na saída de campo, o artilheiro do Brasileirão homenageou o presidente Marcelo Medeiros, que irá deixar o cargo no fim de dezembro.

“Mais importante é ajudar a equipe. Futebol há esse jejum. Tem que ser tranquilo. Brinquei de fazer o primeiro gol e ia fazer o último. Tem que dedicar para o presidente. Último jogo dele. Feliz pelo resultado. Quando a gente consegue três vitórias consecutivas, vamos ficar na parte de cima. Enterrar a zica. Quando a gente passa um jejum, completei oito pelo Brasileiro e dois da Libertadores. É um tempo longo. Fico feliz em poder a marcar. E mais feliz em ajudar a equipe”, declarou.

Galhardo tem 22 gols – 16 deles no Brasileirão – em 2020. O atacante levou o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Internacional, que será realizado fora de casa contra o Ceará, no dia sete de janeiro.

Com três vitórias seguidas, o time gaúcho permanece na quarta posição do Brasileiro, com 47 pontos.