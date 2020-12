Galo vence o Coritiba em casa e segue na luta pelo título Brasileiro

O Atlético-MG fez sua parte para se manter na luta pelo título brasileiro. Neste sábado, o Galo venceu o Coritiba por 2 a 0, gols de Hyoran e Sasha, chegando aos 49 pontos , ficando perto dos líderes São Paulo e Flamengo. O Coxa continua na zona do rebaixamento, com apenas 21 pontos, na 19ª posição.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A

O duelo entre mineiros e paranaenses foi tenso para o alvinegro, que venceu a partida pela qualidade superior de seus jogadores e não por um jogo coletivo bom. O Coxa teve chances de marcar, mas a fase do time de Pachequinho é de pensar em um “milagre” para não voltar à Série B.

Os destaques do jogo foram o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o técnico Jorge Sampaoli, que mexeu bem na equipe na etapa final, com jogadores que trouxeram o resultado positivo para o time mineiro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DOOOOOO GAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HYORAAAN!!! QUE GOLAÇOOOO!!!! O ATLÉTICO ABRE O PLACAR NO MINEIRÃO!!! #CAMxCFC pic.twitter.com/NCVkJPsues — Atlético 😷 (@Atletico) December 26, 2020

Próximos jogos

​

O Galo volta a campo no dia 7 de janeiro, às 19h, contra o Santos, no Mineirão. O Coxa encara o Coritiba no dia 6, às 20h30, contra o Goiás, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

​

ATLÉTICO-MG 2 x 0 CORITIBA

Data-Horário: 26 de dezembro, às 17h

Estádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte – (MG)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires(ES) e Vanderson Antonio Zanotti Coelho(ES)

VAR:Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Sampaoli(ATL), Neílton(COR)

Cartões vermelhos:



Gols: Hyoran, aos 20’-2ºT(1-0), Eduardo Sasha, aos 37’-2ºT(2-0)

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Nathan(Eduardo Sasha, aos 36’-2ºT), Hyoran e Zaracho(Calebe, aos 14’-1ºT)(Alan Franco, aos 14’-2ºT); Savarino, Vargas(Igor Rabello, aos 36’-2ºT) e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli

Coritiba: Wilson; Nathanael, Rhodolfo, Sabino e Jonathan; Matheus Sales(Matheus Bueno-intervalo), Hugo Moura(Pablo Thomaz, aos 32’-2ºT),Matheus Galdezani(Sarrafiore, aos 39’-2ºT); Rafinha(Rafinha, aos 28’-2ºT), Neílton(Cerutti, aos 32’-2ºT) e Giovanni Augusto. Técnico: Pachequinho