Galvão Bueno revela que Kaká pode ser diretor do São Paulo em 2021

O narrador Galvão Bueno, do ‘Grupo Globo’, afirmou no programa ‘Seleção SporTV’, que o ídolo são-paulino Kaká pode assumir um cargo na direção do clube na próxima temporada. O comunicador contou ter conversado com o ex-jogador, último brasileiro a ter sido eleito melhor jogador do mundo (2007).

Inter se aproxima de Ramírez, Navas na mira de clube da MLS, atacante do Fla com sondagens… Veja o Dia do Mercado!



– Kaká pode aparecer na nova diretoria do São Paulo. Eu ainda não sei qual será a função dele, ele ainda não me explicou. O Kaká disse que algum dia teria que voltar ao Milan na função de diretor, mas que ainda não se sentia preparado. Ele queria estudar. Será que ele já está preparado agora para o São Paulo? Mas o caminho pode existir – afirmou Galvão.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Desde que anunciou a aposentadoria dos gramados em 2017, Kaká vem se preparando para se tornar dirigente esportivo. Em 2019, realizou um curso especializado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No começo deste ano, chegou a ter experiência no próprio São Paulo, trabalhando em diversos departamentos.

O departamento de futebol é o setor que sofrerá mais mudanças na gestão de Julio Casares, presidente eleito do Tricolor que tomará posse em janeiro. Muricy Ramalho trabalhará como coordenador de futebol. Já a parte diretiva ainda segue uma incógnita. Casares convidou Raí, atual diretor, para permanecer no cargo até fevereiro do ano que vem, quando termina a temporada. Ele deve dar a resposta nesta sexta-feira.