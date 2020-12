Gás de cozinha vai aumentar após nova decisão da Petrobras; veja o valor

Nesta quinta-feira (3), a Petrobras anunciou que aumentará em cerca de 5% a média dos preços do gás tipo GLP vendido em suas refinarias. Este tipo de gás é o utilizado nas cozinhas.

O aumento do preço acontece em menos de um mês após o último reajuste de valores e do anuncio da entrada da bandeira vermelha no sistema elétrico, que também provocará o aumento nas contas de luz neste fim de ano. Agora, o preço do GLP vendido pela Petrobras corresponderá a média de R$33,89 por cada botijão de 13 quilos.

Em 4 de novembro, no último reajuste de preços, o aumento também foi de 5%. Neste ano, o gás GLP registra uma alta de 21,9% nas refinarias que realizam a vendas para as distribuidoras.

De acordo com a Petrobras, os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) apontam que nos últimos sete dias de novembro a parcela da companhia equivalia a 43% do preço para os compradores finais. Já os 57% restantes são compostos pelos distribuidores, revendedores e impostos.

Em nota, a Petrobras informou que a definição dos preços do gás GLP nas refinarias “segue a dinâmica de commodities em economias abertas”. Ou seja, os preços são baseados no valor do combustível no mercado internacional, acrescido dos custos de importação do GLP.

Preço da gasolina é reduzido em 2%

De acordo com a assessoria da Petrobras, o preço médio da gasolina será reduzido em 2% a partir desta quinta-feira (3). A cotação do diesel não sofrerá alterações. Esta é a primeira redução no preço da gasolina após duas altas consecutivas no último mês.