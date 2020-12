Gás Natural: O que estudar sobre essa fonte de energia

O gás natural tem origem fóssil e trata-se de uma importante fonte de energia. Ele pode ser encontrado no subsolo terrestre ou marítimo.

Formado por uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, composto químico constituído por átomos de carbono e hidrogênio.

A fórmula do gás natural possui cerca de 70% de gás metano. Ademais, outros gases completam a fórmula, gás propano, nitrogênio, oxigênio, etano e enxofre.

O tema poderá ser cobrado em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Formação, utilização e onde encontrar o gás natural

O gás natural forma-se devido a decomposição de materiais orgânicos acumulados em rochas ao longo de milhares de anos. Durante esse processo, microorganismos atuam de forma anaeróbica.

Por ter origem fóssil o gás natural acaba sendo muito utilizado como combustível nas indústrias, residências e veículos.

Além disso, o GNV “Gás Natural Veicular” tornou-se uma alternativa como combustível para veículos. A saber, ele acaba sendo mais barato que o etanol e a gasolina.

O GNV ainda tem como diferencial, um baixo índice de poluentes atmosféricos, quando comparado com combustíveis fósseis. Desse modo, acaba sendo considerado como uma fonte de energia limpa.

Ademais, o gás natural vem principalmente no subsolo terrestre ou marítimo junto às jazidas de petróleo.

No Brasil a grande produtora de gás natural é a Petrobras, no entanto, devido ao aumento significativo no consumo dele nas últimas décadas, o Brasil tem importado o produto da Bolívia, por meio de gasoduto.

Curiosidades

Você sabia que o gás natural não possui cheiro, o odor que sentimos as companhias colocam para que possamos identificar um possível vazamento de gás.



Essa medida começou a vigorar após uma enorme explosão em 1937 em uma escola norte-americana. O acidente acabou provocando a morte de 300 pessoas.

No Brasil, o gás natural fica responsável por 8,2% da energia elétrica gerada no Brasil, conforme dados do Ministério de Minas e Energia em 2019.

Desse modo, percebe-se a grande importância dele no cenário brasileiro, inclusive quando se trata de oferta interna de energia, o gás natural chega a 12,9%.