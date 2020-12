Gastos no início do ano: confira 5 despesas

Início do ano é época de promessas e esperanças de um ano melhor. E que ano nós enfrentamos em 2020. Por isso, para facilitar o seu 2021 nós trouxemos uma lista de despesas e impostos que você não deve esquecer.

São contas comuns de serem pagas nos meses de janeiro, fevereiro e março. Entre elas estão impostos obrigatórios e renovação de contratos e serviços

Confira 5 despesas e impostos do início do ano

IPTU

O (IPTU) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é um tributo pago por proprietários de casas e daqueles também que pagam aluguel. O valor é cobrado por prefeituras e cada uma delas que definirá o reajuste e formas de pagamento para 2021.

Algumas optaram por manter o valor congelado. Vale conferir na sua cidade.

IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é o tributo devido por proprietários de carros, motos, caminhões e outros tipos de veículos motorizados que circulam por terra.

Seu pagamento é obrigatório e o pode ser feito a vista (com desconto) ou parcelado. Por ser um imposto estadual, cada estado deve oferecer as suas condições de pagamento.

A consulta do valor poderá ser feita por meio da rede bancária, com dados como o número do RENAVAM ( dado disponível no documento do carro).

Material escolar

Este gasto de material escolar é bem comum para aqueles que têm filhos. Ainda não ha dados específicos quanto a volta às aulas em cada cidade ou estado. E mesmo para aqueles locais que já tem. Poderiamos considerar incerto. Pois a pandemia torna impossível prever se de fato à volta as aulas ocorrera e quando isso deve acontecer.

Mesmo assim, é importante separar uma renda para os materiais escolares, ainda mais se voce tiver mais de um filho.

Uniformes também são gastos que podem surgir com o retorna das aulas presenciais.

Imposto de renda

O imposto de renda deve ser pago sobre a renda dos trabalhadores e sobre o lucro das empresas.

O tributo e recolhido pelo governo federal e, geralmente, e necessário um contador para fazer a declaração dos bens e valores recebidos durante o ano.

No ano passado, foram obrigados a declarar pessoas que tiveram remuneração anula em 2019 de R$ 28.559,70, o que dá uma média de R$ 2.379,98 por mês.

Seguros

Aqui vale seguros de automóveis e casa, porem também são comuns convênios médicos e odontológicos. Manter convênios de saúde é algo indispensável diante da pandemia do coronavírus que temos enfrentado.