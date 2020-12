Gatito Fernández deve voltar no duelo entre Botafogo e Corinthians

O Botafogo vem buscando força parta reagir dentro do Campeonato Brasileiro. Isso porque os alvinegros estão na lanterna da Série A e correndo sério risco de rebaixamento.

No entanto, o técnico Eduardo Barroca pode ganhar um importante reforço. O goleiro Gatito Fernández está na reta final de sua recuperação.

O paraguaio teve um edema ósseo no joelho quando estava com a sua seleção, na disputa das Eliminatórias. Desde então, Gatito não entrou mais em campo pelo Botafogo.

Bora pra cima, meu Fogão! Sábado tem jogo muito importante! 💪🏼 #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/pcC3O3TrgW — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2020

O gerente de futebol Túlio Lustosa revelou que Gatito Fernández deve estar pronto para retornar aos gramados contra o Corinthians.

“O Gatito está concluindo o processo de transição, está muito próximo de retornar e espero que no próximo jogo já esteja apto a nos ajudar, porque é uma figura importante. Não que o Cavalieri esteja mal, pelo contrário. No outro jogo, depois do Coritiba, o Gatito estará apto”, disse no programa “OS Donos da Bola” da Band.

O Botafogo busca retomar o rumo das vitórias e terá a chance disse neste sábado, contra o Coritiba, no Couto Pereira.