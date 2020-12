Gatito Fernández não volta em clássico e aumenta lista de preocupações do Botafogo

O Botafogo está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os alvinegros precisam desesperadamente iniciar uma reação na Série A.

Neste sábado, os botafoguenses terão pela frente o clássico contra o Flamengo, às 17h, no Nilton Santos. Para esta partida, a equipe terá um desfalque certo.

O goleiro Gatito Fernández segue em recuperação de um edema ósseo e ainda não foi liberado. Com isso, Diego Cavalieri continua no gol alvinegro no clássico.

Gatito Fernández poderia voltar ao gol do Botafogo caso estivesse recuperado. Isso porque o paraguaio já está liberado da suspensão dada pelo STJD pelo chute dado ao equipamento do VAR.

O Botafogo vai a campo no sábado mais uma vez sem seu comandante. Desta vez, o técnico Eduardo Barroca estará ausente, pois testou positivo para covid. Assim, Felipe Lucena, seu auxiliar, fica no banco nesta partida.