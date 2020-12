Geninho pede demissão e encerra terceira passagem no comando do Avaí

A terceira passagem do técnico Geninho pelo Avaí chegou ao fim nesta sexta-feira. Em nota divulgada pelo clube, o treinador de 72 anos pediu demissão após se reunir com o presidente Francisco Battistotti e deixou o comando do time.

“Geninho não é mais o técnico do Avaí. A decisão foi tomada em conversa com o presidente Battistotti há pouco, quando pediu para ser demitido e foi atendido, encerrando sua terceira passagem pelo clube. O Avaí agradece os serviços prestados”, escreveu o Leão nas redes sociais.

“Ao sair, Geninho fez questão de agradecer ao presidente Battistotti, ao vice Amaro Lúcio, a todos os diretores, funcionários, membros da comissão técnica e jogadores pelo apoio e ajuda durante seu trabalho. Geninho deseja ao clube sucesso em sua caminhada rumo à Série A”, acrescenta o comunicado.

Geninho teve passagem pelo Avaí entre 2014 e 2015, 2018 e 2019 e em 2020. No total, obteve 56 vitórias em 135 partidas e conquistou o título do Campeonato Catarinense do ano passado.

O técnico deixa a equipe no 7º lugar do Brasileirão Série B. O time soma 37 pontos e está a quatro do primeiro clube dentro do G-4, o Juventude.