Genshin Impact: confira Albedo em ação em novo trailer

A desenvolvedora miHoYo lançou um novo trailer de Genshin Impact, agora apresentando as principais mecânicas do personagem Albedo, principal adição da atualização 1.2 junto à área de Espinha do Dragão e ao herói Ganyu.

Albedo é um combatente 5 estrelas que possui talentos para diversas dinâmicas de equipe, funcionando como suporte para dar boosts aos poderes elementais da party através de sua principal habilidade, o Solar Isotoma, capaz de criar um enorme campo de proteção que fornece vantagens para todos os personagens que estão dentro do raio de alcance. O poder também possibilita uma movimentação mais rápida em locais fora de combate, especialmente quando se quer chegar em pontos mais altos.

Além de suas skills concentradas no elemento terra, o alquimista é um especialista na arte de craft, e surge como um dos melhores personagens no que diz respeito à melhor utilização de materiais e às possibilidades de criar itens mais poderosos e com menos custos de fabricação.

Genshin Impact está disponível para PS4, PS5, Android, iOS e PC.