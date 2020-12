Genshin Impact é eleito o melhor jogo de iPhone pela Apple

O free to play Genshin Impact foi um dos maiores sucessos de 2020, e a Apple reconheceu esse fato ao premiá-lo como o Melhor Jogo de iPhone de 2020, um feito notável considerando os outros grandes lançamentos que tivemos neste ano!

Além de premiar a mais nova febre da produtora MiHoYo, Legends of Runeterra foi eleito o melhor jogo para iPad, o brasileiro Dandara Trials of Fear faturou o prêmio de Melhor Jogo para Apple TV, e Disco Elysium foi o Melhor Jogo para Mac.

Por fim, a Apple também liberou uma lista com os principais jogos que se destacaram e tiveram mais downloads na Apple Store em 2020.

Entre os jogos grátis foram citados Among Us, Call of Duty: Mobile, Roblox, Subway Surfers, Ink Inc. – Tattoo Drawing, Magic Tiles 3: Piano Game, Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Out, Coin Master, Cube Surfer, Woodturning 3D, Homescapes, Johnny Trigger, Tangle Master 3D, Mario Kart Tour, Fishdom, Sort It 3D, Rescue Cut – Rope Puzzle, Park Master e UNO.

Já os jogos pagos de maior sucesso foram Minecraft, Plague Inc., Heads Up, Monopoly, Bloons TD6, Geometry Dash, NBA 2K20, Grand Theft Auto: San Andreas, The Game of Life, True Skate, Clue: The Classic Mystery Game, Terraria, Five Nights at Freddy’s, Stardew Valley, Papa’s Freezeria To Go!, Bloons TD 5, Exploding Kittens, Farming Simulator 20, Rebel Inc. e Arcadia – Arcade Watch Games.

O que você achou da vitória de Genshin Impact? Já conferiu a mais nova personagem do game? Curtiu algum dos outros títulos grátis ou pagos de sucesso listados pela Apple? Comente a seguir!