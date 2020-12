Genshin Impact: Zhongli terá ajustes na versão 1.3 do game

A desenvolvedora miHoYo confirmou nesta terça-feira (29) que o personagem Zhongli, de Genshin Impact, irá ganhar um buff adicional como ajuste de balanceamento no Gacha. A decisão foi tomada para ajustes específicos de equilíbrio e balanceamento, problemas que vêm sendo experimentados ativamente pela comunidade.

Regarding a Further Adjustment to Zhongli View the full notice here >>>https://t.co/cqQuBK331n#GenshinImpact pic.twitter.com/iazp2XnCJB — Paimon (@GenshinImpact) December 29, 2020

Segundo a desenvolvedora, o motivo para a reformulação das builds de Zhongli ocorreu por diversas causas reportadas por usuários, como a fraqueza do herói em relação aos outros personagens suporte, a compatibilidade praticamente exclusiva com outros guerreiros GEO e a perda de constituição daos grupos em combate, mesmo com Zhongli sendo cinco estrelas.

Com o upgrade do Beta, o personagem agora irá contar com um efeito debuff em sua habilidade especial Dominus Lapidis, aumentando o dano em inimigos próximos e reduzindo os status de resistência elemental e física em até 20%. Além disso, o estúdio também já adiantou que novos ajustes estão por vir até o final de fevereiro de 2021, então vale a pena esperar mais novidades sobre o equilíbrio no game.