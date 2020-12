Geografia: 3 tópicos sobre as Florestas Tropicais

As florestas tropicais estão localizadas em áreas com muita umidade do ar e chuvas em demasia. Desse modo, esse tipo de floresta encontra-se presente nas regiões de clima tropical e equatorial.

Ou seja, estão em regiões que têm temperaturas médias anuais com muito calor e alto índice pluviométrico, geralmente acima de 2.000 mm por ano.

Dessa maneira, podemos destacar regiões como o norte da América do Sul, sobretudo a Amazônia, costa leste das regiões Sudeste e Nordeste brasileiras, região da Mata Atlântica, América Central, região Central da África, Oceania e Sudeste da África.

Esse tipo de floresta também pode ser conhecida como Floresta Úmida ou Selvas como é popularmente conhecida no Brasil.

As florestas tropicais poderão aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Principais características das florestas tropicais

As florestas tropicais tem como principais características:

Floresta densa, com presença de árvores altas e outros tipos de vegetação, assim como o verde predomina o ano todo

A temperatura gira em torno de 20°C em média e mais de 2.000 mm por ano

Presença de manguezais nas áreas litorâneas

O solo não é fertil e por isso a produtividade se dá pelo alta disponibilidade de água e altas temperaturas

Processo de decomposição rápido que garante a ciclagem dos nutrientes

Como tem-se a presença de árvores de grande porte, isso ajuda no aparecimento de vegetação com variados tamanhos

Exemplos

Podemos destacar dentre as principais florestas tropicais do mundo:

Amazônica (América do Sul)

Daintree (Austrália)

Floresta de Bornéu (Ásia)

Floresta do Congo (África)

Podemos destacar a Floresta Amazônica como a maior floresta tropical do mundo, com extensão aproximada de 421 milhões de hectares, sendo o principal bioma brasileiro.

Desmatamento

Infelizmente o desmatamento tem sido a maior ameaça às florestas tropicais. Pois através dele há a fragmentação florestal, diminuição da biodiversidade, erosão e até mesmo o desaparecimento de várias espécies.

Trata-se de um programa gigantesco muito discutido entre lideranças mundiais. Vale dizer que segundo especialistas 1 / 5 das emissões de gases na atmosfera são oriundas de desmatamento, corroborando diretamente para o aumento do aquecimento global.

Por fim, todo esse impacto pode diminuir a troca gasosa e regulação do ciclo das chuvas, feito peculiar das florestas tropicais, podendo afetar diretamente o clima do planeta.