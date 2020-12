Geografia: Conheça os 3 tipos de rochas existentes

Os três tipos de rochas presentes no planeta são: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vale lembrar que a rocha forma-se através de um agregado natural formado por um ou mais minerais.

Além disso, seu processo de formação é contínuo. Ademais, as primeiras rochas apareceram após a formação e resfriamento do planeta.

Por outro lado, devido às Eras Geológicas da Terra, as rochas formaram-se e modificaram-se várias vezes. Desse modo, as rochas antigas acabaram formando rochas novas, este é o chamado ciclo das rochas.

Tipos de rochas poderão aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Tipos de Rochas: Origem e Classificação

Quando a Terra atravessava a Era Primitiva, não existia matéria sólida. Dessa maneira, os minerais eram pastosos, parecidos com o magma.

Além disso, por conta do processo de esfriamento, diversos minerais acabaram se solidificando, formando as primeiras rochas da Terra, conhecidas como rochas magmáticas.

Vale dizer também que os gases e vapores oriundos do resfriamento dos minerais, formaram a atmosfera.

Com o surgimento das chuvas, rios e oceanos, que acabaram agindo como agentes de erosão, novas formas de relevo foram criadas.

Os resíduos das erosões das rochas primitivas acabaram depositados nas depressões, formando as rochas sedimentares.

Além disso, por estarem submetidas a temperatura e pressão, as rochas magmáticas e sedimentares formaram às rochas metamórficas.

Rochas Magmáticas

As rochas magmáticas são um dos tipos de rochas conhecidas como ígneas, formadas pelo resfriamento e solidificação do magma.

A saber, a solidificação do magma pode ocorrer na superfície ou no interior da Terra.

Alguns exemplos de rochas magmáticas:

Basalto : Conhecido por revestir ruas conhecidas como paralelepípedo

Granito : Pedra bruta, muito utilizado para pisos, soleiras, paredes, pias, banheiros, entre outros.

Diorito : Pedra britada usada na construção de estradas.

Rochas Sedimentares

As rochas sedimentares são formadas por meio da deposição de resíduos de outras rochas ou elementos orgânicos em depressões do planeta.

Além disso, durante sua formação os resíduos se acumulam e formam camadas de estratos. Dessa maneira, elas apresentam camadas de sedimentos.

Podemos citar como exemplos de rochas sedimentares:

Arenito: Utilizado na fabricação de vidros

Argila: Usada na fabricação de tijolos, telhas e desenvolvimento de peças artesanais.

Carvão mineral: Utilizado como combustível.

Rochas Metamórficas

As rochas metamórficas são um dos tipos de rochas oriundas de outras (magmáticas e sedimentares), quando acabam expostas a condições de umidade, calor e pressão no interior do Planeta.

Podemos destacar como exemplos de rochas metamórficas:

Mármore : Utilizado como revestimento para pias, pisos, soleiras, assim como para construção de monumentos

Quartzito : Mais resistente que o mármore, utiliza-se para fins ornamentais

Gnaisse : Usada na ornamentação e também na construção civil.