Geografia: Panorama geral da Energia Termelétrica

A energia termelétrica surge através da queima de combustíveis fósseis em usinas termelétricas. Ou seja, ela surge através da queima de diesel, carvão mineral, gás natural, gasolina, entre outros.

Energia termelétrica poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Vantagens da Energia Termelétrica

Podemos destacar como as principais vantagens do uso da energia termelétrica, veja:

Possui maior facilidade em sua construção, por isso podem suprir carências mais rápido quando comparada com a construção de uma usina hidrelétrica por exemplo.

Há a possibilidade de ser instaladas em regiões próximas aos locais de consumo, diminuindo o custo com torres e linhas de transmissão.

Podem ser alternativas para nações que não possuem outros tipos de energia

Desvantagens

Podemos destacar como as principais desvantagens do uso da energia termelétrica:

Grande liberação de poluentes, por conta da queima de combustíveis fósseis, contribuindo para o aumento do Efeito Estufa e consequentemente do Aquecimento Global, por conta disso trata-se de um tipo de energia que não é benéfica para o meio ambiente.

O custo da energia acaba sendo mais elevado quando comparado com a energia produzida em usinas hidrelétricas.

Tipos de turbinas

Existem dois tipos de turbinas em termelétricas, veja quais são:

Turbina a gás : Ocorre a dilatação dos gases oriundos da queima de combustíveis ativando a turbina a gás. Vale dizer que ela está interligada ao gerador que a transformará em potência elétrica.



Turbina a vapor : O funcionamento é o mesmo de uma usina termelétrica convencional, contudo, acontece a transformação da água do estado líquido para vapor, utilizando o calor dos gases da turbina a gás, recuperando o calor da caldeira.

Como funciona no Brasil

No extenso território brasileiro utiliza-se a energia termelétrica estrategicamente. essa utilização ocorre quando acontece a diminuição do potencial hídrico, ou seja, provocado pela falta de chuvas nos reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas.

A saber, no Brasil existem centenas de usinas termelétricas, presentes em diversos estados brasileiros. De modo geral, ela tem uma boa participação na fatia de geração elétrica do Brasil, cerca de 24% em 2019.