Geografia: Panorama geral das Matas Ciliares para o Enem

As matas ciliares também conhecidas como matas de galeria, ficam localizadas nas margens de rios e lagos e são formações florestais presentes nas margens dos rios, córregos, lagos, riachos e igarapés.

As matas ciliares podem ser encontradas em várias regiões do Brasil, contudo, são mais comuns em áreas da caatinga e cerrado, por conta da umidade concentrada no solo das margens dos rios.

No Brasil as matas ciliares são APP “Áreas de preservação permanente”. Todavia, elas acabam protegidas por legislações estaduais e pelo código florestal brasileiro.

Desse modo, o desmatamento das matas ciliares é considerado um crime ambiental.

Entenda a importância e as características das Matas Ciliares

As matas ciliares possuem grande importância e diversas características, entenda:

Elas possuem grande importância para evitar a erosão do solo nas margens dos rios, córregos, lagos, entre outros. Desse modo, sem as matas de ciliares os rios podem estar sujeitos ao processo de assoreamento

Elas também são responsáveis por evitar os ressecamentos dos barrancos e brejos, evitando desmoronamentos

Auxiliam na umidificação das margens dos rios e lagos

São o habitat natural de várias espécies de animais, também servem para concentração de espécies vegetais nativas

Tem enorme importância para melhorar a qualidade das águas dos rios, devido a sua proteção física nas margens

Servem como um espaço temporário para a passagem de aves migratórias, quando elas vão de um bioma para o outro

As matas ciliares também fornecem energia e nutrientes para o ecossistema aquático.

Conservação

As matas ciliares no Brasil estão constantemente ameaçadas pelos desmatamentos por conta de atividades ligadas à pecuária.

Entretanto, a preservação dela tornou-se fundamental para o meio ambiente. Por isso, tornou-se um instrumento de grande fiscalização por órgãos governamentais.

Ademais, áreas que acabaram desmatadas, podem passar por um reflorestamento para evitar danos aos ecossistemas e rios.

Por fim, outro fator que prejudica as matas ciliares é o crescimento urbano desajustado e ilegal. Por isso, muitas construções acabam sendo feitas às margens de rios e lagos, promovendo o desmatamento e poluição.

