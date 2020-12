George Clooney diz que Tom Cruise acertou ao cobrar equipe, mas discorda de surto · .

George Clooney comentou o surto que Tom Cruise protagonizou durante uma discussão no set de Missão: Impossível 7 sobre a falta de cuidado com os protocolos de proteção contra a Covid-10 por parte de membros da equipe. Na opinião do ator, Cruise acertou quando fez a cobrança, mas discordou do tom utilizado.

“Ele não exagerou, porque realmente é um problema”, disse Clooney em entrevista ao programa de rádio norte-americano de Howard Stern. “Eu tenho um amigo que é assistente de direção em outro programa que disse ter passado pelo menos problema, mas a resposta foi diferente.”

Clooney admitiu, porém, que reagiria de maneira diferente do astro. “Eu não teria feito disso algo grande, não teria estourado com eles. Você está em uma posição de poder. É complicado, você tem responsabilidade por todos, e ele está certo sobre isso. As pessoas precisam entender isso e serem responsáveis. Só não é meu estilo falar com todos desta maneira.”

O ator e diretor completou dizendo que, para ele, esse tipo de reação, apontando diretamente os responsáveis, não ajuda, mas reforçou que são apenas maneiras diferentes de resolver o problema.

“Todos têm seu estilo. As pessoas que estavam nas filmagens vão poder falar mais sobre isso. Eu entendo o motivo, ele não está errado. Eu só não sei se teria agido da mesma maneira. Não sei quais são as circunstâncias, às vezes a situação ocorreu 10 ou 15 vezes antes”, finalizou.

A reação de Tom Cruise sobre o não uso de máscaras no set por parte de membros da produção repercurtiu no mundo do entretenimento e rendeu tanto críticas quanto elogios para o astro de ação.

As filmagens de Missão: Impossível 7 já foram paralizadas uma vez por conta de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Atualmente, os trabalhos estão ocorrendo normalmente em Londres.