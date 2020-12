George Lucas explica por que decidiu vender Lucasfilm para Disney

O criador de Star Wars, George Lucas, vendeu a Lucasfilm para a Disney em 2012. O cineasta faturou aproximadamente US$ 4 bilhões com a venda, mas nunca explicou seus motivos. Agora, Lucas decidiu abrir o jogo e comentar sobre sua decisão, durante uma conversa com Paul Duncan para o livro The Star Wars Archives 1999-2005.

O pai de Star Wars lembra que na época da venda, ele já estava começando a trabalhar em uma nova trilogia. Porém, o nascimento da sua filha e os quase 70 anos, o fizeram perceber que era chegada a hora de passar seu legado para frente.

“Naquela época eu estava começando a próxima trilogia. Conversei com os atores e estava começando a me preparar. Eu também estava prestes a ter uma filha com minha esposa. São necessários 10 anos para fazer uma trilogia — os episódios I a III levaram de 1995 a 2005 — Em 2012 eu tinha 69 anos. Então a questão era: vou continuar fazendo isso pelo resto da minha vida? Quero passar por isso de novo? Finalmente, decidi que prefiro criar minha filha e curtir a vida por um tempo”.

George Lucas, Ian McDiarmid e Hayden Christensen em ‘A Vingança dos Sith’Fonte: IMDb/Reprodução

Ele também comentou que poderia delegar a função de diretor para outras pessoas, mas lembrou que isso já havia acontecido nos episódios V e VI, e, mesmo assim, continuava presente nos sets de gravação.

“Eu poderia não ter vendido a Lucasfilm e arranjado alguém para dirigir as produções, mas isso não diminuiria o meu envolvimento. Em O Império Contra-Ataca e Retorno dos Jedi, tentei ficar fora do caminho, mas não consegui. Eu estava lá todos os dias. Mesmo que as pessoas fossem minhas amigas e fizessem um ótimo trabalho, não era a mesma coisa que eu. Eu sabia que provavelmente não funcionaria novamente, que ficaria frustrado”.

Ele concluiu reconhecendo que foi muito difícil passar para frente uma franquia com a qual esteve envolvido por quase meio século, mas no final, foi a escolha correta.

“Além disso, eu queria construir um museu, o que sempre quis fazer, então pensei: ‘Se eu não fizer isso agora, nunca o farei’. Passei minha vida criando o Star Wars — foram 40 anos — e desistir foi muito, muito doloroso. Mas foi a coisa certa a fazer. Achei que teria um pouco mais a dizer sobre os próximos três filmes, porque já os havia iniciado, mas a Disney decidiu que queria seguir por outros caminhos. As coisas nem sempre funcionam da maneira que você deseja. A vida é assim”.