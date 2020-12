Geromel elogia ano do Santos e diz que estratégia do Grêmio ‘foi por água abaixo’

Acabou o sonho do tetra da América para o Grêmio. Na noite desta quarta-feira (16), o Tricolor visitou o Santos na Vila Belmiro pela partida de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores e foi goleado por 4 a 1.

Após a partida, o zagueiro Pedro Geromel lamentou os gols sofridos no início da partida, que atrapalharam a estratégia da equipe e ressaltou o foco na sequência da temporada.

“Hoje, as coisas não correram bem. Desde o começo, a gente não entrou bem no jogo. Infelizmente, sofremos dois gols no começo do jogo, o que atrapalhou a nossa estratégia”, disse.

“Vínhamos em uma sequência de 17 jogos sem perder, infelizmente, só um iria passar, o Santos mereceu, fez dois grandes jogos, lá e aqui. Fim de semana já tem final no Campeonato Brasileiro e semana que vem na Copa do Brasil“, completou.

O defensor gremista ainda negou que a equipe tenha tido uma queda de rendimento e exaltou os méritos do Santos na goleada, dificultando a vida dos visitantes.

Lucas Uebel ; Grêmio FBPA

“Não teve queda nenhuma, o time do Santos dificultou muito, estão fazendo uma grande temporada. Mérito deles, que não deixaram a gente jogar, e infelicidade nossa, que tomamos um gol no começo e vimos nossa estratégia ir por água abaixo”, afirmou.

O Grêmio volta suas atenções, agora, para o duelo contra o Sport, no sábado (19), pelo Brasileirão. Em seguida, na quarta (23), terá pela frente o São Paulo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, dentro de casa.