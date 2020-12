Gerson acusa Índio Ramírez de racismo em Flamengo x Bahia: ‘Cala a boca, negro’

O Flamengo venceu por 4 a 3 o Bahia, neste domingo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Gerson acusou Juan Pablo Ramírez, do Bahia, de injúria racial durante a partida.

O camisa 8, que disse ter sido chamado de ‘negro’ pelo colombiano, ainda disparou críticas ao treinador Mano Menezes. Os dois bateram boca durante o jogo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Jogo muito difícil desde os dez minutos do primeiro tempo. Perdemos um jogador muito importante do nosso time (Gabigol foi expulso), mas mesmo assim o time foi muito forte. Agradeço o grupo, está de parabéns, pela força, pela vontade… Tomamos a virada, mas não desistimos e corremos atrás da vitória”, começou.

“Quero falar uma coisa: tenho vários jogos pelo profissional e eu nunca vim falar aqui nada para a imprensa, até porque nunca sofri esse preconceito e nunca fui vítima nenhuma vez. Depois o Mano (Menezes) até falou ‘É, agora você é vítima, porque o Daniel Alves te atropelou’, mas teve respeito”.

“O Ramirez, quando a gente tomou o segundo gol, o Bruno Henrique fingiu que ia chutar uma bola, ele reclamou com o Bruno, e eu fui falar com ele, e ele falou bem assim para mim: “Cala a boca, negro”. Eu nunca sofri. Mas isso eu não aceito. Eu nunca falei de treinador, mas o Mano tem que saber respeitar. Estou vindo falando em nome de todos os negros do Brasil”, disse ao Premiere.

Veja abaixo como foi o jogo:

Em campo, o jogo foi agitado desde o início. Logo aos cinco minutos, o time da casa saiu na frente com um golaço. Bruno Henrique recebeu de Arrascaeta e chutou na gaveta sem chances para o goleiro adversário.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Cinco minutos depois, o lance mais polêmico da partida. Gabigol reclamou de uma falta e foi expulso aos 10 minutos da primeira etapa. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza tirou o vermelho após xingamento do atacante.

Com um a mais, o Bahia foi para cima e só não marcou porque Diego Alves conseguiu fazer grandes defesas.

Mesmo assim, o segundo gol da partida foi marcado pelo Flamengo. Gerson descobriu Bruno Henrique, que serviu Isla. O lateral bateu de canhota e ampliou para fazer 2 a 0.

O Bahia voltou ligado na segunda etapa e reagiu em nove minutos. Logo aos cinco minutos da segunda etapa, Ramírez recebeu na área, limpou a defesa e tocou na saída de Diego Alves para diminuir: 2 a 1.

Aos 11 minutos, o Bahia empatou com um golaço. Gilberto arriscou da entrada da área e mandou na gaveta, sem chances para Diego Alves.

E GIlberto voltou a castigar o Flamengo aos 14 minutos. Após cruzamento, o camisa 9 testou firme de cabeça, fez 3 a 2 e virou para o time baiano.

Aos 36 minutos, o Flamengo empatou. Filipe Luís cruzou na medida para Pedro, que, de peito, empurrou para o fundo das redes e deixou tudo igual.

No fim, Vitinho marcou o gol salvador após dividir com Douglas e ver a bola entrando devargazinho no gol do Bahia para fazer 4 a 3.