Gerson desabafa e aponta racismo de Índio Ramírez, jogador do Bahia: ‘Cala a boca, negro’

Um jogo eletrizante no Maracanã teve uma mancha lastimável. Ao fim da partida, vencida pelo Flamengo por 4 a 3, sobre o Bahia, no Maracanã, Gerson deixou o gramado e trouxe um desabafo a respeito de uma injúria racial proferida por Índio Ramírez, meia colombiano do Tricolor.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

– Jogo muito difícil desde os dez minutos do primeiro tempo. Perdemos um jogador muito importante, mas o time foi forte. Tomamos a virada, não desistimos e corremos atrás da vitória. Quero falar uma coisa: tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Ramirez reclamou e fui falar com ele, que disse: “Cala a boca, negro”. E o Mano precisa aprender a respeitar as pessoas – falou Gerson, ao canal “Premiere”, emendando:

– Venho falar em nome de todos os negros.

A citação de Gerson a Mano Menezes tem a ver com o técnico ter dito o seguinte, em meio à confusão iniciada no meio do segundo tempo:

– Ele é jovem, vai aprender ainda – disse Mano, em áudio captado pela transmissão do canal “Premiere”.