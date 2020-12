Gerson volta a desabafar sobre caso de racismo e diz que ‘não é nenhum palhaço’

No último domingo (20), o meia Gerson teria sofrido insultos racistas do adversário Índio Ramírez, no duelo entre Flamengo e Bahia, relatando a denúncia em entrevista após a partida e apresentando queixa à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Rio de Janeiro.

Gerson, jogador do Flamengo, durante o jogo contra o Bahia pelo Brasileiro Getty

Nesta quarta-feira (23), em entrevista ao canal do Flamengo, o volante voltou a se posicionar, lamentar o ocorrido e protestar contra os atos, relembrando que nunca passou por alguma ação nesse sentido.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Noite ruim. Até porque nunca tinha sofrido esse ato racista. Quando a gente sofre, sente na pele, é pior ainda. Uma noite e um dia que não vou esquecer, mas as medidas todas foram tomadas. Não sei qual a diferença que a pessoa tem entre um ser humano e outro. Estava pensando nisso em casa. Eu sou negro e, quando você se machuca e sangra, que cor é o seu sangue? Vermelho, como o meu”, disse.

“Quando você atinge um objetivo, fica feliz? Eu também fico. Não sei por que as pessoas, infelizmente, têm dessas coisas. É muito triste. Mas já tomei todas as medidas, espero ser uma das vozes ativas no mundo para as pessoas que se sentirem acuadas, precisarem de mim, estarei à disposição. É muito chato, mas a vida continua. Bola para frente. Cheguei aqui até hoje, vou continuar trabalhando. Não vai ser esse ato que vai me fazer parar”, completou.

Gerson ainda ressaltou o fato de não estar acostumado a dar entrevistas, por não gostar muito de falar, disse que não é ‘palhaço’ por querer aparecer na televisão para ‘ganhar mídia’ e ainda destacou o deboche presente na fala do rival.

“Sou um dos caras que menos dá entrevista. Não gosto muito de falar. E, com uma coisa dessa, acusação grave, não ia aparecer na televisão. Não sou nenhum palhaço, aparecer na televisão para ganhar mídia, e depois as pessoas provarem que era mentira. Ai depois minha família vai me ver como? Como um mentiroso? Não preciso disso. Não preciso querer aparecer na mídia. Onde tenho que aparecer é dentro de campo, no futebol, não tem por que eu querer aparecer com entrevista”, afirmou.

“As pessoas têm que pensar, já falei tudo que tinha para falar e espero nunca mais passar por isso. Vocês viram que teve um deboche, mas não tenho nada para falar para eles. Que Deus abençoe, e vida que segue. Nada vai me parar, nem parar todos os negros”, finalizou.