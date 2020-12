Gerundismo: saiba o que é e como evitar

A palavra gerundismo retoma de forma quase imediata a palavra gerúndio. No entanto, os termos denominam situações distintas na língua. Em primeiro lugar, para entender o gerundismo, é preciso ter em mente que o gerúndio é uma das três formas nominais do verbo. Desse modo, o gerúndio expressa o processo de uma ação. As gramáticas definem o gerúndio como uma das formas nominais do verbo que apresenta o processo verbal em curso e que desempenha a função de adjetivo ou advérbio.

Exemplo: O café está acabando, precisamos comprar mais.

Afinal, o que é gerundismo?

É comum e correto o emprego do gerúndio em diversos contextos sintáticos. No entanto, muitos falantes aplicam o gerúndio de forma exagerada, de modo que muitos gramáticos consideram incorretos alguns usos dessa forma nominal. Desse modo, o gerundismo diz respeito uma locução verbal na qual há o uso sistemático dos verbos no gerúndio, sem restrição no tipo de ação, como nos exemplos abaixo:

O senhor pode estar aguardando na linha, que eu vou estar transferindo a sua ligação.

Vou estar pesquisando seu caso.

Para os gramáticos mais tradicionais, esse tipo de uso é um vício de linguagem, pois o gerúndio só deve indicar ação em andamento, ação contínua ou concomitante a outra ação, de acordo com as gramáticas normativas. Em ambos os exemplos acima, observamos o gerundismo.

Na primeira frase, observamos que a ação de “aguardar” traz uma ideia de continuidade, de modo que o gerúndio foi usado corretamente. Já a ação de “transferir” é pontual, de modo que não ficará em curso, então dispensa o uso do gerúndio. Na segunda oração, temos o verbo “pesquisar” no gerúndio inadequadamente pois a ideia temporal a ser expressa é a de futuro e não a de presente. Então, o correto seria dizer: “eu vou transferir a sua ligação” e “vou pesquisar seu caso”.

Esse assunto pode cair em diversos exames, como vestibulares e concursos, por exemplo. Desse modo, é preciso ter atenção para usar essa forma nominal do verbo apenas nos contextos em que houver a necessidade de indicar a continuidade ou o andamento da ação.

