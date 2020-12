Gestão da Empresa e Fatores Externos

Gestão de empresas considerando fatores externos

É obviamente mais fácil para uma empresa implementar sua gestão considerando apenas os fatores internos, ao passo que isso ainda é um grande desafio para muitos empreendedores.

Todavia, dentro do conceito de administrar um negócio, é fundamental que sejam considerados fatores externos, uma vez que esses impactam diretamente nos resultados de qualquer empresa.

Analisar o ambiente é fundamental para empreender

Falamos detalhadamente sobre essas análises, caso queira conferir basta clicar aqui, que irá ter acesso ao nosso artigo sobre as análises de ambientes interno e externo.

Porém, após ter feito tais análises, como pode gerir a empresa de forma segura?

Dentro da administração não há um conceito pronto, uma vez que fatores externos mudam conforme o segmento, porte e nicho de mercado atuante, dentre outros fatores.

Todavia, algumas ações podem ser tomadas, quando já possui as análises corretas.

Concorrência

Concorrência é uma ameaça externa, uma vez que pode fazer com que um empreendimento feche as portas. No entanto, dentro do marketing digital há um conceito chamado Benchmarking que torna a concorrência uma oportunidade.

Assim sendo, pode analisar o que atrai os clientes, ferramentas utilizadas, produtos principais, dentre outros fatores que podem ser informações para a sua melhoria interna.

Crises

Crises são fatores externos imprevisíveis, visto essa crise por conta da pandemia causada pelo Coronavírus. No entanto, essa ameaça sempre irá existir, e maior ou menor grau.

Inovação

A saída para esse fator inovar no mercado. Certamente as crises tiram o capital de giro das empresas, o que pode demandar solicitar créditos, por exemplo.

Todavia, há negócios que mudaram a forma de vender, entregar ou até mesmo o nicho de mercado. Sendo assim, inovação ajuda a sair das crises.

Decerto que uma reserva financeira é fundamental para uma empresa ter capital para gerir suas ideias.