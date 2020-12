Gestão de Abel no Brasileiro tem 100% de aproveitamento em casa e sofrimento fora

[ad_1]



Ainda no início da trajetória como técnico do Palmeiras, Abel Ferreira e sua comissão participaram de sete rodadas do Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento como mandante, o time alviverde, derrotado pelo Internacional no sábado, vem sofrendo fora de casa.

Dentro do Allianz Parque, o Palmeiras venceu Fluminense (2 x 0), Athletico-PR (3 x 0) e Bahia (3 x 0) pelo Campeonato Brasileiro durante a gestão de Abel Ferreira. Nas três partidas, o time da casa não correu maiores riscos e superou os adversários de forma convincente.

Na condição de visitante, porém, o Palmeiras sofreu suas únicas duas derrotas desde a chegada do treinador português, contra Goiás (1 x 0) e Internacional (2 x 0). A equipe alviverde ainda empatou com o Santos (2 x 2) e venceu apenas o Vasco (1 x 0), atualmente na zona de rebaixamento.

Responsável por causar a primeira derrota de Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, o frágil Goiás era e ainda é o último colocado entre os 20 times do Campeonato Brasileiro. Na época da partida disputada no Estádio da Serrinha, válida pela 22ª rodada, o time palestrino sofria com surto de covid-19.

Os dois próximos jogos do Palmeiras serão no Allianz Parque. Às 21h30 desta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, o time de Abel Ferreira encara o América-MG. Às 18h15 de domingo, pela 27ª rodada do Brasileiro, o adversário é o Red Bull Bragantino.

Ainda dividido em três competições, o elenco palmeirense não terá descanso no dia seguinte ao confronto contra o Internacional. O técnico Abel Ferreira comanda o primeiro treino para enfrentar o América-MG já neste domingo, na Academia de Futebol.