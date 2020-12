Gestão de Compras no Empreendedorismo

Gestão de Compras – fator fundamental no empreendedorismo

A gestão de compras é fundamental para o seu empreendimento, visto que impacta nas vendas, negociação e produção da sua empresa.

As compras são necessárias em todas as empresas, por isso, é importante que faça a gestão de compras de forma eficaz. Ao passo que garanta os suprimentos e não comprometa seu capital de giro.

Estratégia da empresa e garantia do fluxo de vendas

No entanto, a área de compras deve ser vista como parte das estratégias, uma vez que ajuda no controle dos custos e garante o estoque da sua empresa.

Uma gestão nessa área evita desperdícios, equilibra o estoque e poupa gastos sem necessidade. Por isso, é fundamental que a gestão de compras acompanhe o fluxo de vendas de uma empresa.

Estoque e tendências do mercado

Entretanto, não apenas as vendas imediatas são os únicos fatores para uma implementação da área de gestão de compras. Ao passo que a gestão deve acompanhar os produtos vendidos, o fluxo da gestão do estoque e as tendências do mercado.

Prazos e flexibilidade

A gestão de compras ainda tem a função de negociar com os fornecedores, ao passo que consiga os melhores preços sem perder a qualidade. Por isso, é fundamental negociar prazos e flexibilidade.

Além disso, é importante consultar novos fornecedores para que tenha mais opções no mercado e garantir um preço competitivo.

O setor de compras deve ser gerido por muitas razões, como garantir os insumos, as vendas, a produção e as parcerias.