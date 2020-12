Gestão de Marketing – Demandas Simultâneas

Gestão de Marketing e a abrangência de fatores

A gestão de Marketing começa na identificação das necessidades dos consumidores, bem como entende o objetivo da entrega de cada ação.

O Marketing atual engloba os acionistas, fornecedores, parceiros, não somente o cliente. Por isso, o departamento não se resume a divulgação.

Abrangência do público

Por isso, a gestão de marketing abrange todos esses públicos, ao passo que acompanha as ações segmentadas para cada uma dessas demandas.

Portanto, de forma direta e indireta o marketing está presente e, várias áreas, como vendas, pós-venda, relacionamento, enfim.

Atração e encantamento da audiência

Por isso, o marketing busca atrair o público e encantá-lo, de modo que fidelize os clientes antigos, e atraia novos.

Contudo, a gestão de marketing de cada empresa pode ser adaptada para cada objetividade, de acordo com o segmento do mercado, público, porte e outras particularidades.

Diversas demandas simultâneas

Cabe ao gestor de marketing acompanhar suas equipes no que tange a diversas metas, tais como:

Gerar valor à marca;

Melhorar o relacionamento com a audiência;

Aumentar a taxa de conversão;

Pesquisar as tendências do mercado;

Planejar outras ações;

Conhecer a concorrência, dentre outros fatores.

Divisão de tarefas e retorno do público

Por isso, é importante que a gestão de marketing divida as tarefas e mantenha os processos controlados. Uma vez que as ações geradas são simultâneas, gerando demandas que devem ser otimizadas e ampliadas com o retorno do público.

Sendo assim, além de atender as demandas do público, cabe ao gestor da área de Marketing gerar valor junto ao público, bem como gerir as equipes, de modo que alcance resultados de forma assertiva.