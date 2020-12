Getafe tem ‘operação mercado’ com joias de Barcelona e Real na mira, diz jornal

Em 12º na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, o Getafe, aparentemente, faz uma competição tranquila até aqui. No entanto, o técnico José Bordalás não se deixa enganar: o pensamento é escapar do rebaixamento.

Para isso, de acordo com o jornal Marca, o clube de Madrid tem como objetivo reforçar o plantel na janela de transferências europeias. E os nomes pretendidos pela equipe são ousados e vêm de Real Madrid e Barcelona.

O primeiro deles é Takefusa Kubo. O japonês, que foi cedido pelo Real Madrid ao Villarreal por cerca de cinco milhões de euros na época, não vem sendo aproveitado por Unai Emery. No entanto, a negociação é considerada difícil por conta dos valores pagos pelo Submarino Amarelo aos Merengues.

Outro nome que é pauta em Getafe é o de Carlos Aleña. Revelado pelo Barcelona e emprestado recentemente ao Betis, o meia voltou à Catalunha, mas enxerga o futuro longe do Camp Nou.

Takefusa Kubo em ação pelo Villarreal em partida pelo Campeonato Espanhol Getty Images

Ángel Torres, presidente do Getafe, já conversou com Iván De La Peña, representante do meio-campista, em busca de um acordo para a transferência do jogador para o Coliseum Alfonso Pérez. Diferentemente de Kubo, Aleña não seria um problema financeiro.

Enquanto uns nomes são especulados e bem vistos por Ángel Torres, outros nem tanto. Jesé Rodríguez, atacante revelado pelo Real Madrid e com passagem recente pelo Paris Saint-Germain, chegou a ser oferecido ao Getafe. No entanto, o presidente do clube rechaçou a contratação devido ao extracampo do atleta.

Carlos Aleña em ação pelo Barcelona Getty Images

Outra posição que o Getafe tem como alvo é a defesa. O técnico José Bordalás, de acordo com o jornal Marca, insite na contratação de um zagueiro. Na posição, Djene é o único intocável, enquanto Cabaco, Etxeita e Chema ainda não convenceram o treinador.

A janela se abre no próximo dia 4 de janeiro. A tendência é que o Getafe seja um dos protagonistas entre os pequenos clubes espanhóis. A próxima partida da equipe será nesta quarta-feira (30), às 15h15, no Wanda Metropolitano, contra o Atlético de Madrid