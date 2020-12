Ghost ot Tsushima: Jin ganha uma linda estatueta Figma

Ghost of Tsushima foi um dos principais jogos de 2020 e concorre a várias categorias no The Game Awards. Com tanto amor, até que demorou para ganharmos um colecionável Figma do protagonista Jin Sakai, não é?

As figuras Figma são conhecidas pelas suas boas articulaçõesFonte: Good smile

Como você pode ver nas imagens ao longo desse texto, a produtora Good Smile Company aplicou o seu capricho habitual e conseguiu replicar alguns dos principais elementos do jogo, da armadura aos itens equipados pelo Fantasma ao longo da aventura.

Você pode colocar o Jin em quase qualquer pose que imaginarFonte: Good Smile

O seu lançamento está marcado para agosto de 2021, pelo preço tabelado de 100 dólares.

O Fantasma traz consigo algumas de suas principais armas do jogoFonte: Good Smile

Para quem estiver com um dinheirinho sobrando, as pré-vendas já estão abertas no site da Good Smile Company.

Você também pode encaixar diferentes modelos de mão e cabeçaFonte: Good Smile

O que você achou desse colecionável? Conte para a gente nos comentários logo abaixo!