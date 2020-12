Ghostrunner ganhará modo Hardcore e DLC Winter Pack

Ghostrunner, game de ação em primeira pessoa, ganhará novos conteúdos em breve. O anúncio foi feito pela produtora do jogo, 505 Games, com a divulgação de um vídeo que mostra as novidades. O jogo receberá um Modo Hardcore de graça, e a DLC paga: Winter Pack.

O novo modo aumentará a dificuldade do jogo, tornando o jogo ainda mais complexo e com mais inimigos nas fases. Já o conteúdo Winter Pack adicionará elementos “gelados” ao game, como a Cold Snap Katana, e a Cold Blood Glove. O DLC custará 1,99 dólares.

Ghostrunner terá DLC com novas armas e Modo Hardcore de graçaFonte: 505 Games/Reprodução

Ghostrunner é um game de ação em primeira pessoa, onde a ação é frenética. No controle de uma espécie de ninja futurista, você precisa usar suas habilidades de combate, que incluem saltos, velocidades e muitos golpes com sua espada, em ambiente diversificados, onde é preciso coordenar seus pulos e suas ações em um curto tempo.

