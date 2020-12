Ghosts ‘n Goblins Ressurection revela 10 minutos de gameplay

Ghosts ‘n Goblins Ressurection foi anunciado durante o The Game Awards 2020 com apenas com um breve trailer, mas hoje a Capcom liberou um vídeo com quase 10 minutos de gameplay do remake. Confira:

Se você quiser saltar direto para a parte em que estão jogando, pule para os 03:22 minutos do vídeo. É legal notar como o jogo reaproveita cenários e inimigos das aventuras originais ao mesmo tempo em que apresenta novos desafios, rotas alternativas e uma diferente disposição de obstáculos ao longo das fases.

Seu novo estilo de arte também remete a uma pintura em movimento, e podemos ver o protagonista Arthur usando diferentes armas tradicionais da série (e, claro, correndo apenas com as suas cuecas depois de levar dano dos inimigos).

O jogo tem lançamento marcado para 25 de fevereiro de 2021 exclusivamente no Nintendo Switch. O que você achou desse novo gameplay? Está ansioso para revisitar um dos maiores clássicos da Capcom? Comente a seguir!