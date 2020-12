Gianecchini fica chocado ao rever cenas de beijo com Vera Fischer em Laços de Família · .

Os beijos quentes entre Edu e Helena, personagens de Reynaldo Gianecchini e Vera Fischer em Laços de Família, chocaram o ator na reprise exibida no Vale a Pena Ver de Novo. O intérprete do médico, que fez sua estreia no folhetim, admitiu que não sabia como um jovem beijaria uma mulher tão linda como a mãe de Camila (Carolina Dieckmann). Na hora da gravação, ele, então, acabou partindo para cima da atriz com tudo.

Em um bate-papo realizado pelo canal Téte a Theo, de Theodoro Cochrane, Gianecchini revelou que tem acompanhado a reprise e está admirado com as cenas das quais já não lembrava mais dos detalhes e tudo voltou à tona em sua cabeça. “Assistindo agora, fico bem chocado. Eu não tinha experiência alguma. Não sabia que tinha que combinar como a gente ia beijar em cena”, contou o bonitão.

Para o ator, a sorte foi que Vera Fischer também se entregou nas cenas. “A Vera também foi sem pudor nenhum. Isso não foi uma coisa pensada. Rolou espontaneamente a língua. Foi aquilo que aconteceu”, afirmou.

Mulher de Gianecchini naquela época, a apresentadora Marília Gabriela também participou da conversa e falou que o ex-marido comentava em casa sobre a intensidade das cenas de romance sempre que chegava das gravações. “Éramos um casal tão amigo, que ele chegava e contava da estranheza, depois de como ficou, se funcionava ou não. A gente conversava muito sobre o que acontecia”, relembrou a jornalista.

Nudez válida

Além de relembrar dos amassos em Vera Fischer, o intérprete de Edu também recordou suas cenas de nudez ao ser questionado sobre como lida com o nu. “Eu lido ótimo. Eu adoro quando a nudez ajuda a contar história. E todo mundo eu acho que gosta de ver uma coisa bela, sensual. Tanto a sensualidade como a beleza, ela mexe com nossos instintos. Eu acho maravilhoso”, respondeu ele, demonstrando muita naturalidade.

Para o ator, a nudez só não é válida se não tiver sentido. “Fica só pela exposição, é desnecessário. O nu dependendo do contexto é maravilhoso. Eu, no meu trabalho, não tenho problema nenhum de estar nu”, continuou.

Como acompanhou o início da carreira do ator de perto, Marília Gabriela mencionou que lembra qual foi o primeiro nu dele na TV. “Foi em Esperança [2002]. Você estava em um galpão, deitado no meio das sacas de café”, recordou-se a apresentadora.

Gianecchini também citou que, quando fez o filme Entre Lençóis com Paolla Oliveira, ficava o tempo inteiro nu. “O filme se passava no motel e, pra mim, foi muito legal. Eu nunca tinha feito um nu daquele jeito, e achei uma experiência muito interessante, como ator e como pessoa também. De vencer os pudores todos que a gente tem. Filmamos tudo em 12 dias, e eram 12 dias absolutamente pelados”, relatou.

Diante da lembrança, Theodoro Cochrane perguntou se em nenhum momento o ator ficou excitado durante as gravações. “Eu pensei muito nisso, eu falei uma frase para a Paolla que foi: ‘Se eu ficar excitado, perdão e, se eu não ficar excitado, também perdão. Mas a gente vê montado na edição aquele clima, só que no fazer é tudo muito cortado, é feito por ângulos, com o pessoal falando corta. Não tem tesão que dura ali”, explicou o artista.

Confira a entrevista completa do ator:

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!