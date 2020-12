Giannis Antetokounmpo renova com Bucks e assina maior contrato da história da NBA

O astro grego Giannis Antetokounmpo renovou o seu contrato com o Milwaukee Bucks. A informação foi divulgada, na tarde desta terça-feira (15), pelo repórter Shams Charania, do site The Athletic.

Com o acordo, válido por cinco temporadas e no valor de US$228 milhões (R$ 1,16 bilhão), o atual bi-MVP da NBA está garantido em Milwaukee até 2026, o que encerra os rumores de uma possível saída na próxima offseason. Esse é o maior contrato, em termos financeiros, já assinado por um atleta na história da liga.

O novo vínculo, que possui os máximos parâmetros a que Antetokounmpo era elegível, começará a vigorar no meio de 2021. Nesta temporada, o astro vai receber US$27,5 milhões em salários, relativos ao último ano garantido de seu atual contrato.

De acordo com a publicação, na offseason de 2025, Giannis terá a opção de abrir mão do último ano de contrato para testar o mercado. Ele se tornou apenas o sexto jogador da NBA a assinar uma extensão contratual pelo valor supermáximo. Os outros são Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden, Russell Westbrook e John Wall.

Antetokounmpo utilizou a sua conta pessoal no Twitter para anunciar a renovação com o Bucks. Ele disse que Milwaukee é “a sua casa, a sua cidade” e que se sente “abençoado por fazer parte do Bucks pelos próximos cinco anos”.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020