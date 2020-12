Gigante alemão em crise terá retorno de lateral do Arsenal como reforço para 2021, diz jornalista

Vivendo uma enorme crise, o Schalke 04 pode contar com um retorno de um velho conhecido para sua missão de escapar do rebaixamento na Bundesliga. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Sead Kolasinac será emprestado pelo Arsenal até o fim da temporada, em um negócio que já estaria confirmado e poderia ser finalizado em breve.

O lateral-esquerdo de 27 anos, que tem contrato com os Gunners até o meio de 2022, chegou ao clube no meio de 2017 em uma transferência sem custos vindo justamente do Schalke. O defensor estreou como profissional pelo time Gelsenkirchen, pelo qual somou mais de 100 partidas.

Na atual temporada, Kolasinac foi desfalque por um tempo por causa da COVID-19 e só disputou nove das 26 partidas que o Arsenal fez.

O técnico da equipe inglesa, Mikel Arteta, foi questionado sobre o tema em entrevista coletiva.

“Eu não posso confirmar nada ainda. Estamos trabalhando em algumas coisas e obviamente a janela irá trazer muitas notícias. Algumas são verdadeiras, algumas não são. Quando tivermos algo a dizer, nós anunciaremos”, declarou.

O Schalke 04 é o atual lanterna da Bundesliga com apenas quatro pontos em 13 rodadas e não vence há 29 partidas no campeonato, sendo que seu último triunfo na competição ocorreu em 17 de janeiro. A equipe voltará a campo no sábado, quando visitará o Hertha Berlin e contará com a estreia de Christian Gross, o seu quarto técnico diferente na temporada.