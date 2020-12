Gilberto e torcedor discutem em embarque do Bahia; clube emite nota de repúdio

O embarque do Bahia para São Paulo, na tarde desta sexta-feira, foi bastante tumultuado. No Aeroporto de Salvador, o atacante Gilberto e um torcedor do clube tiveram uma discussão acalorada, sendo separados por seguranças. O desentendimento foi registrado em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram o torcedor gritando e xingando Gilberto, que responde. O centroavante do Tricolor chega a acusar o torcedor de homofóbico, alegando que foi chamado de “viadinho”. Em um determinado momento da discussão, pipocas são atiradas contra o jogador, em alusão ao termo “pipoqueiro”.

“Não é torcedor que nem você que vai me tirar do Bahia. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar esse clube. Você não honra ninguém, está aqui de palhaçada. Torcedor que nem esse não representa o Bahia”, bradou o atleta.

Pouco depois do episódio, o clube baiano emitiu uma nota de repúdio. Em nota oficial, o Bahia afirmou que entende que “todo protesto e manifestação são válidos, porém sem violência”. Segundo o comunicado, duas pessoas foram conduzidas pelos policiais até a delegacia do aeroporto, onde Gilberto prestou queixa, acompanhado de agentes da Infraero.

Apesar das críticas feitas pelo torcedor, Gilberto é o artilheiro do Tricolor na temporada, com 15 gols. Na derrota pra o Defensa y Justicia, na quarta-feira, o camisa 9 marcou um gol e desperdiçou um pênalti. O embarque do Tricolor para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras neste sábado, também contou com outros protestos, mas menos ríspidos.

Atualmente, o Bahia é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, quatro a mais que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe comandada por Mano Menezes não vence há quatro partidas e visita o Palmeiras às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.