Gilberto Gil revela que sofre ‘dificuldade física’ e pânico ao sair na rua · .

Aos 78 anos, Gilberto Gil revelou que tem sofrido uma “dificuldade física” e pânico ao sair na rua durante a pandemia da Covid-19. “Agora tenho uma percepção mais nítida do envelhecimento, uma percepção mais física, mais sensorial. A questão do fôlego, do caminhar”, confessou o cantor.

Em entrevista ao canal de Astrid Fontenelle no YouTube, o músico refletiu sobre as mudanças provocadas pelo tempo e também pelo isolamento para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

“[O que sinto] Não é uma dificuldade psíquica, é uma dificuldade física, um problema sensorial. Já vinha mudando e tenho a impressão de que a pandemia foi o pontapé”, constatou o artista.

Integrante do grupo de risco por estar acima dos 60 anos, Gil se compadeceu com os vários idosos mortos nos primeiros meses da pandemia em outros países.

“Me comoveu muito no primeiro instante, as cenas dos velhinhos morrendo na Itália, na Inglaterra, na Espanha, e logo em seguida no Brasil também. Eu chorei muito nos primeiros dias, entre abril e maio, fiquei muito emotivo. Eu não conseguia sair do noticiário, desligar, fiquei o tempo todo. Aquilo me impactava muito”, relembrou o pai de Preta Gil.

Até hoje, o compositor tem lidado com o medo de sair de sua casa no Rio de Janeiro. “O isolamento me trouxe algumas coisas, fico nervoso quando vou para rua, o barulho, o trânsito. De vez em quando vou dar uma caminhada, moro aqui em Copacabana. É uma loucura atravessar a rua. Fico em pânico com os ônibus e carros passando”, concluiu o produtor musical.

Confira a entrevista de Gilberto Gil ao canal de Astrid Fontenelle na íntegra: