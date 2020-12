Giovanna Antonelli pega Covid uma semana após retomar gravações na Globo · .

Giovanna Antonelli testou positivo para a Covid-19 uma semana após retomar as gravações de Quanto Mais Vida Melhor, novela que vai suceder Salve-se Quem Puder na faixa das 19h na Globo. Assim que recebeu o resultado do exame que detectou a doença causada pelo novo coronavírus, a atriz foi afastada dos Estúdios Globo.

A artista permanecerá fora das gravações da trama de Mauro Wilson até se recuperar plenamente da enfermidade, segundo o colunista Leo Dias.

Na terça-feira (8), Giovanna publicou em seu perfil no Instagram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e colocou na legenda o emoji de duas mãos juntas, que no Brasil simboliza fé, orações e pensamentos de luz.

Nos comentários, a atriz recebeu uma enxurrada de mensagens positivas dos seguidores torcendo para que a santa fique ao lado dela. Em nenhum momento foi mencionada a Covid-19 na publicação.

Quanto Mais Vida Melhor substituirá Salve-se Quem Puder, que deve voltar ao ar no primeiro semenstre de 2021. No início da nova trama, um grupo sofrerá um acidente fatal de avião. No céu, Deus anunciará que houve um engano e que todos voltarão a viver.

Procurada pelo ., a Globo disse que não comenta assuntos pessoais dos artistas. Já a assessoria de imprensa de Giovanna não se manifestou até a publicação deste texto.

Confira abaixo a postagem da artista no Instagram:

Alerta na Globo

O aumento de casos da Covid-19 no Rio de Janeiro tem feito a Globo pensar em outras alternativas para a retomada das atividades nos estúdios. Talvez seja necessário reduzir as atividades no local como medida de segurança contra o vírus. A emissora estuda a possibilidade de diminuir o ritmo de gravação de séries e novelas –produções que exigem equipes com muitas pessoas.