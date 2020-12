Giovanni arranca trunfo da cartola e prova que ama Camila · .

Giovanni (Jayme Matarazzo) terá uma nova discussão com Camila (Agatha Moreira) em Haja Coração. O jovem tentará provar que ama a ex-malvada, insistirá que é inocente no caso da explosão do Grand Bazzar e revelará que salvou a vida dela no acidente que causou a perda de memória. Ele ainda arrancará um trunfo da cartola e sugerirá que a fotógrafa leia o diário que guarda de sua antiga versão na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de sábado (12), o irmão de Tancinha (Mariana Ximenes) irá até a Peripécia buscar alguns documentos que deixou na agência. Ele acabará encontrando a prima de Fedora (Tatá Werneck) por acaso no local.

A jovem ameaçará chamar os seguranças para retirarem o ex-namorado de lá. “Pelo amor de Deus, eu não vou te machucar. Você esqueceu com quem tá falando?”, questionará o ex-presidiário. “Não, não esqueci. Mas agora eu sei o que você queria. Se vingar. Se você tentar alguma coisa, eu juro que eu grito”, disparará a filha de Lucrécia (Claudia Jimenez).

O rapaz não acreditará no ódio que a mocinha sente dele. “Você explodiu o depósito do Grand Bazzar, vive acusando meu tio de assassinato, mandou um explosivo na minha casa”, soltará a fotógrafa. “Eu nunca faria isso. Eu também não tenho nada a ver com a droga da explosão do Grand Bazzar. Desculpa, eu não queria gritar com você, mas esse assunto. Você não sabe o que é passar dois anos na cadeia”, rebaterá ele.

“Você deve me detestar mesmo. Fui eu que te botei lá, o meu depoimento”, relembrará a sobrinha de Aparício (Alexandre Borges). “Não, foi o depoimento da outra Camila que não é mais você”, afirmará o jovem.

Segredos do passado

A ex-malvada, então, perguntará por que o ex-namorado enviou uma bomba na casa dela. O herdeiro de Francesca (Marisa Orth) negará que tenha sido ele o remetente do explosivo. “Eu tô cansada das suas mentiras, vai embora”, mandará a riquinha. “Eu nunca menti pra você, nunca”, insistirá Giovanni.

“Mentiu, claro que mentiu. Você se aproveitou da minha falta de memória. Disse que nós éramos amantes”, disparará ela. “Nunca disse que a gente era amante, foi você que concluiu”, dirá o rapaz. “E você não desmentiu. Ainda disse que tava comigo na noite do acidente, que me socorreu. Vai ver tudo isso é mentira também”, continuará a moça.

“Aquela noite eu te encontrei na saída da festa da sua prima. A gente discutiu, depois cada um foi pra um lado. Mas eu vi os bandidos se aproximando de você. E eu fui lá pra te salvar”, explicará o irmão de Shirlei (Sabrina Petraglia). “Aí depois veio o acidente, eu chamei a ambulância. Eu só fui no hospital te ver porque tava morto de preocupação”, narrará ele.

“Chega, acabou a farsa. Acabou o teatro. Mas você pode comemorar. Eu não tô morta como você queria que eu tivesse, mas você me matou por dentro. Me fez acreditar que a gente se amava, que você se importava comigo. Se a sua intenção era se vingar, parabéns. Você conseguiu”, discursará a ex-megera.

Contra a parede

O personagem de Jayme Matarazzo dirá que ama a fotógrafa, mas ela não acreditará. Ele, então, roubará um beijo da jovem. “Por que você faz isso? Por que você brinca comigo desse jeito?”, perguntará Camila. “Me dá um voto de confiança, acredita em mim. Eu te amo”, pedirá o filho da feirante.

Camila afirmará que isso significaria também assumir que Aparício é o real criminoso da história. “Não tô pedindo pra você acreditar nisso. Só acredita em mim. Só acredita que não fui eu. Eu amo você, nunca senti por ninguém o que eu sinto por você. Até pouco tempo atrás você era o carrasco que tinha acabado com a minha vida, me colocado na cadeia. Mas hoje você é minha luz, é tudo pra mim”, se declarará o ex de Bruna (Fernanda Vasconcellos).

A personagem de Agatha Moreira se negará a acreditar no mocinho sem provas. Giovanni, então, lembrará que a amada guarda um diário com anotações anteriores ao acidente. “Vamos ler esse diário e descobrir de uma vez por todas a verdade”, sugerirá ele.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

