Giovanni banca herói, impede assassinato e termina ferido · .

Giovanni (Jayme Matarazzo) bancará o herói e impedirá que Aparício seja assassinado em Haja Coração. Porém, o jovem vai se dar mal e acabará sendo esfaqueado na novela das sete da Globo. Ferido, ele será levado ao hospital de ambulância nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 17.

No folhetim escrito por Daniel Ortiz, Leozinho (Gabriel Godoy) decidirá encomendar a morte do sogro. Ele acionará Dinamite (Igor Pushinov) para fazer o serviço sujo, e o rapaz aparecerá observando o empresário andar na rua. “O alvo tá a pé. Vai ter que ser na rua mesmo, mas não vai dar bobeira. Tem que parecer que foi assalto”, avisará o bandido aos comparsas.

O público verá que o pai de Fedora (Tatá Werneck) estará seguindo Giovanni para devolver o celular dele. “Eu era muito amigo do seu pai, eu gostava muito dele. Acredita em mim, por favor”, pedirá o viúvo. “Obrigado pelo celular, mas eu vou nessa. Aí eu poupo o senhor do teatrinho”, rebaterá o ex-presidiário.

Na sequência, o milionário será abordado pelos criminosos. “Calma, pode levar tudo que eu tenho. Só não faz nada comigo. Tudo bem?”, dirá ele. Os assaltantes levarão o homem até um beco, e o filho de Francesca (Marisa Orth) verá a ação do ponto de ônibus. “Uê, seu Aparício tava sozinho. Isso não tá legal, não”, perceberá o rapaz.

O irmão de Agilson (Marcelo Médici) se assustará com o assalto. “A gente tá indo pra onde? Deixa eu ir embora, não vou chamar a polícia. Calma, o que vocês vão fazer?”, questionará ele. No momento em que os bandidos forem agredir o empresário, o ex-namorado de Camila (Agatha Moreira) surgirá e chutará a faca que seria usada no crime.

Uma luta corporal começará entre eles. Um dos criminosos fugirá, mas o outro conseguirá se soltar e recuperar a arma branca. “Giovanni, cuidado! A faca”, avisará Aparício. O irmão de Tancinha (Mariana Ximenes) será atingido e precisará ser amparado pelo ricaço. O outro comparsa de Dinamite também escapará.

Giovanni será ferido e levado ao hospital

“Calma, vai ficar tudo bem”, dirá o dono do Grand Bazzar, que gritará por socorro. Em seguida, o jovem aparecerá sendo atendido pelos paramédicos. O personagem de Igor Pushinov vai observar o movimento e imaginará que o empresário já deve ter morrido.

Porém, ele logo perceberá que é Giovanni quem está sendo colocado na maca. “Tem alguma coisa errada. Os idiotas esfaquearam o cara errado”, se indignará Dinamite. Se sentindo culpado, Aparício acompanhará o filho da feirante até o hospital.

