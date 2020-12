Giovanni desperta indignação ao virar ‘queridinho’ de inimigo; entenda · .

Giovanni (Jayme Matarazzo) acabará virando o novo queridinho de Aparício em Haja Coração. Depois de salvar a vida do empresário, o rapaz conseguirá um emprego como programador no Grand Bazzar. Porém, o posto do ex-presidiário despertará indignação em Enéas (Johnnas Oliva) na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 26, o filho de Francesca (Marisa Orth) aparecerá conversando com o milionário em um restaurante. Animado, o pai de Fedora (Tatá Werneck) contará histórias sobre a amizade dele com Guido (Werner Schünemann).

“Me desculpa, eu não quero parecer grosseiro, mas isso do senhor ficar falando do meu pai como se fosse amigo dele…”, interromperá o jovem. “Mas eu era, acredita. O Guido era um irmão pra mim”, rebaterá o empresário. “Então por que o senhor sumiu com ele? Desculpa, esse almoço aqui foi um erro. O melhor é a gente ter uma relação só profissional aqui dentro do Grand Bazzar”, sugerirá o o irmão de Tancinha (Mariana Ximenes).

“Tudo bem, um dia você vai acreditar em mim. Vai acreditar que eu sempre quis o bem do seu pai, de vocês. É impressionante, você é cabeça-dura que nem seu pai”, apontará o ricaço.

Recalcados desgostosos

Em seguida, o dono do Grand Bazzar andará com Giovanni pela empresa e o apresentará aos funcionários. Ele ressaltará que todos devem tratar o programador com respeito e esquecer os boatos sobre o passado dele. Enéas aparecerá observando os dois de longe.

Na cena seguinte, o capacho de Bruna (Fernanda Vasconcellos) contará sobre o que viu para Lucrécia (Claudia Jimenez) e Agilson (Marcelo Médici). “Vocês precisavam ver o seu Aparício tratando o Giovanni como se fosse um filhinho querido”, disparará o invejoso.

“Pois é, tudo bem agradecer que o rapaz salvou ele no assalto… Mas dar emprego pra ele? Pro terrorista?”, completará a mãe de Camila (Agatha Moreira). “Eu também não tô entendendo esse carinho do meu irmão com esse tal de Giovanni. Depois de tudo que ele fez”, se indignará o tio de Fedora.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

