Globo bate o martelo sobre estreia do remake de Pantanal; veja a data · .

Apesar da pandemia da Covid-19 ter atrasado diversos trabalhos no Entretenimento da Globo, a emissora bateu o martelo sobre a estreia do remake de Pantanal. A nova versão da novela, que foi exibida pela primeira vez em 1990 na Manchete, deve ir ao ar a partir do dia 4 de outubro de 2021. As gravações começarão em abril do ano que vem.

As informações são do colunista Flávio Ricco, do R7. Entretanto, o . apurou recentemente que os agendamentos internos de gravação podem ser alterados a qualquer momento e que todos os projetos da Globo têm sido executados de forma mais lenta devido ao protocolo de segurança imposto pela emissora por conta da crise sanitária do coronavírus.

O calendário da Globo deve seguir com os últimos 23 capítulos de Amor de Mãe em março de 2021. A trama será seguida pel nova novela estrelada por Cauã Reymond, Um Lugar ao Sol, e depois pelo remake de Pantanal.

Ainda de acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, a Globo espera ter condições de trabalho melhores em 2021 e se programa para gravar no Rio de Janeiro e no Pantanal –apesar das recentes queimadas que devastaram o local.

A nova versão de Pantanal, trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, é roteirizada pelo neto do autor Bruno Luperi, que já entregou a sinopse, trabalha nos capítulos e até viajou para conhecer o Pantanal.

A novela será dirigida por Rogério Gomes. Rafael Cardoso e Antonio Fagundes já foram reservados para o trabalho, enquanto a intérprete de Juma Marruá, papel que lançou Cristiana Oliveira ao estrelato, segue indefinido. O autor busca uma atriz novata para viver a mulher selvagem.