Globo enfrenta fuga de audiência com reprise da Fórmula 1 e perde para a Record · .

Pela primeira vez na temporada 2020, a Globo não mostrou um Grande Prêmio de Fórmula 1 ao vivo no fim de semana. Por ter acontecido no mesmo horário do futebol, a emissora optou por exibir um compacto do GP de Sakhir no início da madrugada de domingo (6) para segunda-feira (7). A estratégia não deu resultado no quesito audiência, e a emissora foi derrotada pela Record.

No ar das 23h56 até 0h58, a Globo registrou 6,6 pontos e ficou em segundo lugar na Grande São Paulo. No mesmo horário, a rival, que apresentou o Câmera Record e um episódio da série CSI Las Vegas, fechou com 7,1 de média.

O VT da prova de automobilismo derrubou o ibope da Globo no horário. Programa que anteceu a corrida, o Domingo Maior, com o filme Belas e Perseguidas (2015), ganhou de 13,2 a 10,6 da Record. Ontem (6), o GP de Fórmula 1 foi transmitido ao vivo apenas no SporTV 2.

Confira abaixo as audiências de domingo, 6 de dezembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 13,2 Santa Missa 5,4 Antena Paulista 6,4 Pequenas Empresas, Grandes Negócios 8,6 Globo Rural 11,5 Auto Esporte 10,2 Esporte Espetacular 8,5 O Álbum de Natal da Grande Família 8,5 Escolinha do Professor Raimundo 9,4 Temperatura Máxima: Círculo de Fogo 12,3 Campeonato Brasileiro: São Paulo x Sport 17,7 Domingão do Faustão 14,4 Fantástico 20,1 Domingo Maior: Belas e Perseguidas 13,2 Fórmula 1: GP de Sakhir (VT) 6,6 Cinemaço: Fúria 5,3 Corujão: Plano de Voo 3,9 Hora 1 4,7 Média do dia (7h/0h): 7,4 Igreja Universal do Reino de Deus 1,0 Faixa Record Kids 5,0 Cine Maior: Apenas o Começo 5,3 Hora do Faro 10,6 Domingo Espetacular 10,5 Mundo Record Prêmios 10,7 A Fazenda 12 10,9 Câmera Record 7,8 CSI Las Vegas 5,5 Igreja Universal 1,7

Média do dia (7h/0h): 6,5 Jornal da Semana SBT 2,4 Pé Na Estrada 2,7 Acelerados 2,3 Sempre Bem 2,4 Duelo de Mães 2,5 Notícias Impressionantes 3,7 Domingo Legal 6,6 Eliana 8,2 Roda a Roda 7,8 Programa Silvio Santos 8,1 Poder em Foco 3,0 O Crime Não Compensa 2,3 Primeiro Impacto 2,2

Fonte: Emissoras