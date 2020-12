Globo escala ‘casal Perina’ e Manu Gavassi para substituir As Five em Malhação · .

Com a temporada Transformação adiada para 2022, a Globo definiu qual fase de Malhação substituirá Viva a Diferença quando a reprise chegar ao fim. No lugar das aventuras das Five em São Paulo, virá Sonhos, originalmente exibida entre 2014 e 2015 e que ficou marcada pelo casal Perina, formado por Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni), e ainda contou com a cantora Manu Gavassi.

Por causa da pandemia do coronavírus, todos os trabalhos nos Estúdios Globo foram suspensos em março deste ano. Em agosto, as equipes começaram a retomar as gravações, mas em ritmo mais lento. Com final em aberto, Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder foram as primeiras novelas a voltarem ao set.

A próxima trama das seis, Nos Tempos do Imperador, recomeçou sua produção apenas no fim de novembro. Já Malhação, que tem registrado boa audiência apesar de reprisar uma história recente (de 2018), não foi vista como prioridade. Por isso, a temporada escrita por Priscila Steinman ficou apenas para daqui a dois anos –o elenco foi até dispensado.

Justamente por Viva a Diferença registrar bons números com sua reexibição, a escolha de uma fase da novela adolescente que fez sucesso originalmente era primordial. Sonhos, apesar de não ter sido um estouro, foi elogiada e conseguiu melhorar os resultados da temporada anterior.

A trama da novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm gira em torno de dois empreendimentos rivais, a escola de artes Ribalta e a academia de artes marciais de Gael (Eriberto Leão). O professor tem duas filhas bem diferentes: a meiga Bianca (Bruna Hamú), que sonha em ser atriz, e a determinada Karina, que luta muay thai com o pai.

Originalmente, a história queria promover um triângulo amoroso porque as duas irmãs se apaixonariam por Duca (Arthur Aguiar), também lutador da academia de Gael. No entanto, Pedro acabou roubando a cena ao se envolver com a personagem de Isabella Santoni, e o casal inesperado se tornou mais relevante do que Duca e Bianca.

Para atrapalhar o casal queridinho do público, foi escalada a cantora Manu Gavassi. Ela entrou no meio da temporada a vilãzinha Vicki, que fazia de tudo para seduzir Pedro e virava uma pedra no sapato de Karina.

O elenco de Malhação – Sonhos também contou com Felipe Simas (em seu primeiro papel fixo na TV), Anaju Dorigon, Jeniffer Nascimento, Emanuelle Araújo, Marcelo Faria, Felipe Camargo e Dani Suzuki.