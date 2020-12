Globo exibe A Hora do Rush 2, com Jackie Chan · .

A Globo exibe a comédia A Hora do Rush 2 na Sessão da Tarde desta terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília). Lançada em 2001 e protagonizada por Jackie Chan, a sequência mostra as férias do protagonista da franquia em Hong Kong. Porém, a explosão de uma bomba acaba tirando o sossego do agente.

O inspetor Lee (Jackie Chan) e o detetive James Carter (Chris Tucker) vão para Hong Kong aproveitar suas merecidas férias. Mas, assim que eles aterrissam, uma bomba atinge a embaixada norte-americana. O ataque mata dois agentes disfarçados, que investigavam a falsificação de um valioso anel.

A polícia chinesa acredita que o crime tenha sido cometido pelo líder da Tríade Ricky Tan (John Lone), que foi parceiro do pai de Lee no passado e um dos responsáveis por sua morte.

Levando o crime para o lado pessoal, o protagonista resolve participar das investigações juntamente com Carter, que se sente totalmente deslocado no local, já que nunca tinha estado em Hong Kong antes e não está habituado com as tradições locais.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Meninas Malvadas (quarta-feira), O Amor Não Tira Férias (quinta-feira) e Um Presente Especial (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de A Hora do Rush 2: