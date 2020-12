Globo exibe filme Annie, com Jamie Foxx · .

A Globo exibe a comédia musical Annie na Sessão da Tarde desta segunda-feira (21), às 15h (horário de Brasília). Lançado em 2014, o filme é baseado em um clássico da Broadway e conta a história da órfã Annie (Quvenzhané Wallis, de Indomável Sonhadora). A vida da menina muda ao ser escolhida para passar alguns dias na mansão do milionário político Will Stacks (Jamie Foxx).

Deixada pelos pais ainda bebê com a promessa de que voltariam para buscá-la um dia, a protagonista tem uma vida dura no orfanato, onde segue as ordens da malvada tutora, a senhorita Hannigan (Cameron Diaz).

Mas tudo está prestes a mudar quando Will Stacks, um magnata intransigente e candidato a prefeito de Nova York, faz uma manobra arriscada e assume a tutela de Annie para fins eleitorais –tudo aconselhado pelo seu perspicaz planejador de campanha.

O político acredita que ele será o anjo da guarda da menina, mas a natureza brilhante e autoconfiante de Annie mostra ao homem o contrário. A órfã acaba fazendo amizade com os funcionários da mansão e alegra a vida de todos.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Maldito Feliz Natal (terça-feira), Surpresas do Amor (quarta-feira), O Grinch (quinta-feira) e Pé Pequeno (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de Annie: