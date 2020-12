Globo faz consulta sobre direitos de transmissão e se interessa por Sul-Americana 2021

A Globo fez uma consulta no final da última semana sobre direitos de transmissão da Copa Sul-Americana 2021 e se interessou pelo novo modelo da competição. A emissora entende que o formato adotado a partir da próxima temporada possa ser atrativo para a exibição de jogos importantes nas noites de quarta-feira. As informações são do blog De Primeira, do site “UOL”.

A sondagem foi feita junto à Conmebol e à agência IMG, que vende os torneios de clubes da confederação. Após a “crise” gerada após a Globo abrir mão da Libertadores por conta da pandemia, a emissora quis saber se há disposição para uma conversa e o sinal foi positivo.

Internamente, a sondagem é vista como um passo na reaproximação da Globo e a Conmebol. No mês passado, inclusive, uma comitiva de diretores da Globo foi até a sede da entidade, que fica no Paraguai, em busca de uma melhora na relação.

A Sul-Americana 2021 terá um formato diferente dos últimos anos e mais similar ao da Libertadores. Na próxima temporada, a Copa terá fase de grupos, garantindo ao menos seis jogos aos clubes que participam.