Globo faz mudança radical para ressuscitar o Se Joga em 2021; saiba mais · .

Sem desistir do Se Joga, a Globo prepara uma mudança radical no formato do programa para ressuscitá-lo em 2021. Fora do ar há nove meses devido à pandemia da Covid-19, a atração voltará à grade da emissora em março do ano que vem. Porém, deixará de ser diário e será exibido apenas aos sábados. E pode ser que só Fernanda Gentil continue na apresentação.

A informação do retorno do Se Joga foi divulgada na quarta-feira (9) pela colunista Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo, e confirmada pela Globo ao . nesta quinta (10). Questionada pela reportagem, a emissora informou que “novidades estão em desenvolvimento”.

Antes da quarentena, o programa apresentado por Fabiana Karla, Érico Brás e Fernanda Gentil era exibido de segunda a sexta, às 14h16. Mas o vespertino foi “esquecido” no retorno à programação normal com o fim do telejornal Combate ao Coronavírus (2020) e as retomadas do Mais Você e Encontro com Fátima Bernardes.

Em março, o Se Joga será exibido semanalmente e às tardes de sábado. Ainda não se sabe se o programa será encaixado ou se substituirá alguma das atrações já existentes: Toma Lá, Dá Cá (2007-2009), Simples Assim e Caldeirão do Huck.

Enquanto substituia Fátima Bernardes, que entrou de férias em novembro, na apresentação do Encontro, Fernanda Gentil aproveitou uma brecha no programa para pedir a volta do Se Joga. Enquanto conversava com Fabiana Karla, a apresentadora mencionou o vespertino que segue fora da grade da Globo desde março.